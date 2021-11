Federasul e Assembleia Legislativa anunciam finalistas da 27ª edição do Prêmio Líderes & Vencedores

publicidade

A Federasul e a Assembleia Legislativa anunciaram nesta quinta-feira os finalistas do prêmio “Líderes e Vencedores” de 2021 em seis categorias: Referência Educacional, Expressão Cultural, Destaque Comunitário, Sucesso Empresarial (Micro e Pequena Empresa), Sucesso Empresarial (Média e Grande Empresa) e Mérito Político.

A divulgação foi feita pelos presidentes da Federasul, Anderson Trautman Cardoso e, da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gabriel Souza (MDB). A premiação das 18 personalidades e instituições será entregue no dia 9 de novembro, no teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa. Os finalistas da 27ª edição do Prêmio, concedido pela Federasul e pela Assembleia Legislativa, vão receber o troféu Magis.

Os presidentes da Federasul e da Assembleia Legislativa anunciaram os 18 finalistas, três em cada uma das seis categorias. Apenas um, em cada categoria, será conhecido como vencedor, na noite da próxima terça-feira, quando a empresa de auditoria KPMG, abrirá os envelopes com o nome que recebeu maior número de indicações.

O deputado Gabriel de Souza disse que o prêmio Líderes & Vencedores é um dos mais importantes do Rio Grande do Sul. "Estamos felizes, mesmo em meio à uma pandemia, identificando gaúchos e instituições gaúchas que nos orgulham muito com seus projetos sociais, empresariais ou políticos. Um prêmio diferente dos outros é histórico e que nós vamos celebrar na próxima terça-feira", acrescentou o chefe do Legislativo estadual.

Já o presidente da Federasul afirmou que os projetos destacados são um reconhecimento de boas soluções para servirem de exemplo, além de serem sobreviventes da pandemia. Nesta edição, o número de indicações chegou a 170 em todas as categorias.

O prêmio Líderes & Vencedores destaca o êxito de personalidades, empresas e projetos sociais e culturais edificadores para o Rio Grande do Sul. Todos receberão a estatueta Magis (em latim significa “mais”), idealizada pela artista plástica Ângela Pettini.

A edição 2021 tem como finalistas:

Expressão Cultural

Biblioteca de Rua - Santa Rosa

Hilda Simões Lopes Costa - Pelotas

Maestro Antônio Carlos Borges Cunha - Porto Alegre

Destaque Comunitário

Alfredo Guilherme Englert - Porto Alegre

Instituto Cultural Floresta (ICF) - Porto Alegre

Projeto Orquestra Jovem Recanto Maestro - Restinga Seca

Referência Educacional

Bruno Eizerick - Porto Alegre

ONG Coletivo Autônomo Morro da Cruz - Porto Alegre

Cooperativa Escolar Cooperzimmer - Rolante

Sucesso Empresarial/Micro e Pequena Empresa

Fernando Maldaner - Nova Petrópolis

Maria Fernanda Tartoni - Porto Alegre

New Connect - Passo Fundo

Sucesso Empresarial/ Média e Grande Empresa

BSBIOS Energia Renovável - Passo Fundo

Instituto Caldeira - Porto Alegre

Randon Participações - Caxias do Sul

Mérito Político

Antônio Carlos Gomes da Silva - Deputado Federal (Republicanos)

Eduardo Leite (PSDB) - Governador do Rio Grande do Sul

Sebastião Melo (MDB) - Prefeito de Porto Alegre