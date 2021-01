Fepam realiza análise para remoção de navio encalhado no Guaíba, em Porto Alegre

publicidade

A equipe de emergência da Fepam realizou, na manhã deste sábado, uma análise de segurança no navio Arietta que está encalhado no Guaíba, em Porto Alegre, desde esta sexta-feira. De acordo com o órgão, a embarcação, que transporta 10,35 mil toneladas de fertilizante, não apresentou nenhum vazamento do material nas águas. A investigação, que integra os protocolos da Defesa Civil, é necessária para autorizar a remoção do navio – que deve ocorrer ainda na tarde de hoje. O documento precisa ter a aprovação da Capitania dos Portos e pelo comando-geral da Marinha.

A embarcação Arietta, com bandeira de Malta, vinha de Rio Grande e acabou saindo do canal por volta das 10h30min de ontem, bem em frente ao Cais Mauá. O Arietta, de grande porte, seguia na frente de dois barcos menores que navegavam em comboio. Ao dar passagem, acabou saindo do canal e encalhando. O episódio não causou interferência para outras embarcações.