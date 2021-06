Feriado de Corpus Christi será de sol e temperatura agradável no RS

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul no feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira. Ainda deve haver nebulosidade, mas a cobertura diminui em relação a esta terça-feira. O dia com,eça frio, mas a temperatura se eleva e a tarde será agradável.

De acordo com a MetSul Meteorologia, não está descartada a chance de chuva em pontos isolados do Oeste gaúcho. Também pode haver a formação de nevoeiro. As máximas devem ser acima da média para a época.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital é de 11°C, e a máxima fica na casa dos 22°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 15°C / 21°C

Erechim 13°C / 23°C

Chuí 8°C / 19°C

Bagé 7°C / 20°C

Santa Maria 10°C / 22°C

Santa Rosa 13°C / 26°C