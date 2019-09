Feriado será de sol e temperatura amena no RS

publicidade

Os desfiles e celebrações de 20 de setembro serão sob um céu limpo com sol em todo o Rio Grande do Sul. O feriado desta sexta-feira deve ser de tempo bom e temperaturas amenas. Entretanto, a região da Metade Norte do Estado — principalmente na divisa com Santa Catarina — deve registrar chuva ou garoa durante a madrugada e a manhã. Já o restante do dia será de sol e céu limpo.

As cidades das regiões Oeste, Centro e Sul devem ter tempo aberto desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Apesar do dia ensolarado, as temperaturas devem ser amenas devido ao ar frio que ingressa ao Estado. Com a queda das temperaturas, não é descartado a presença de ventos em todo o Estado.

O Litoral Norte deve começar a sexta-feira com mínimas acima da média devido à presença constante do sol. A praia de Torres deve registrar mínima de 13ºC e máxima de 19ºC. Já na região de Campos de Cima da Serra, o dia deve começar gelado. A mínima em Vacaria deve ser de 8ºC e a máxima de 17ºC. Em Porto Alegre, a sexta-feira deve ser de mínima de 10ºC e máxima de 18ºC.

De acordo com a MetSul Meteorologia, os próximos dias devem ser de sol com o aumento gradual das temperaturas em todo o Estado.

Mínimas e máximas

Caxias do Sul 9ºC / 16ºC

São Miguel 14ºC / 23ºC

Santa Maria 10ºC / 19ºC

Bagé 7ºC / 17ºC

Pelotas 8ºC / 18ºC