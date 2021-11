Feriado será de tempo abafado no Rio Grande do Sul

publicidade

O sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul durante esta segunda-feira, mas se espera maior presença de nebulosidade, de acordo com a Metsul Meteorologia. Há chance de chuva e garoa isolada, especialmente na madrugada de segunda-feira, quando se espera uma maior cobertura de nuvens. Não se afasta instabilidade breve em Porto Alegre no começo do dia.

Na segunda metade desta segunda, qualquer instabilidade deve ser muito isolada no interior. O feriado será um dia quente e abafado em razão da maior umidade na atmosfera. As mínimas não declinam muito pelas nuvens e a tarde será de calor, mais intenso no Oeste e no Noroeste.

Em Porto Alegre, o dia será de sol entre nuvens, com mínima de 18°C e máxima de 32°C.

Mínimas e máximas

São José dos Ausentes - 11°C / 26°C

Vacaria - 12°C / 27°C

Torres - 16°C / 28°C

Santa Rosa - 22°C / 36°C

São Miguel das Missões - 20°C / 34°C

Uruguaiana - 19°C / 33°