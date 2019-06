Feriado terá dia ensolarado e frio no Rio Grande do Sul

publicidade

O feriado de Corpus Christi terá sol e amplos períodos de céu claro no Rio Grande do Sul, mas o dia não terá temperaturas altas. Uma massa de ar seco e frio de alta pressão atmosférica cobre o Estado, acentuando o resfriamento durante a manhã e a noite. Na madrugada e começo da manhã, há probabilidade de nevoeiro e neblina em alguns pontos do território gaúcho. A MetSul Meteorologia não descarta que possa ser registrada a primeira mínima negativa de 2019.

A quinta-feira começa fria no Sul e no Oeste com mínimas de 6ºC em Bagé, 8ºC no Chuí e 7ºC em Uruguaiana e Alegrete. Em Porto Alegre, a máxima deve ser de 19ºC e a mínima de 10ºC. Quem for para o litoral Norte terá que enfrentar vento e tempo ameno em Torres e Capão da Canoa, os termômetros não devem registrar mais que 20ºC.

Nesta quarta, um ciclone atuava a Sudeste da foz do Rio da Prata e que se distancia do continente no Atlântico Sul foi o responsável por impulsionar ar seco e frio que, no decorrer do dia, firmou o tempo em quase todo o Rio Grande do Sul com céu azul e temperatura significativamente menor. A massa de ar seco e de alta pressão vai garantir ainda uma sequência de dias ensolarados com tempo firme predominando até a metade da semana que vem. No fim de semana, a temperatura sobe muito e as tardes do sábado, domingo e do começo da próxima semana voltam a ser quentes para a época do ano.