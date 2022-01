Ferido por rojão, criança tem parte de dedo amputado no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre

publicidade

Um menino de 11 anos teve parte de um dos dedos amputados e outros dois atingidos da mão direita após acidente com um rojão durante os festejos da virada do Ano Novo. Residente em Cachoeirinha, a vítima foi atendida na madrugada deste sábado, em torno da 0h45min, pela equipe da Unidade de Queimados do Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre.

A amputação ocorreu no dedo indicador, sendo que o polegar e o dedo médio foram os demais atingidos pela explosão. Conforme a Assessoria de Imprensa do Grupo Hospitalar Conceição, trata-se do único caso de acidente com fogos de artifícios registrado no HCR. A vítima permanece internada na instituição.

Já o Hospital de Pronto Socorro (HPS), da Secretaria Municipal da Saúde, houve um registro de ferimento leve na mão direita de um homem de 30 anos.