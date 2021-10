Feridos em desabamento em Nilópolis recebem alta

publicidade

Os três moradores feridos no desabamento de um prédio em Nilópolis, no Rio de Janeiro, receberam alta hospitalar ainda nesse domingo. No acidente, um jovem de 26 anos, identificado como Gustavo Loureiro Amorim, não resistiu aos ferimentos e foi encontrado já sem vida.

Segundo a prefeitura, Nircéia Souza, 62 anos, e Jorge Brandão, 54 anos, foram socorridos ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, além da irmã da vítima fatal, Giovana Amorim, de 19 anos. Após exames e avaliações, todos já estão em casas de parentes.

Em nota, a administração municipal informou que o corpo de Gustavo Loureiro ainda não foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) e que a família está providenciando os documentos necessários para o sepultamento.

Conforme levantado pela Secretaria Municipal de Obras, o edifício de três andares da rua Coronel José Muniz, 808, no bairro Olinda, existia há 22 anos e estava legalizado. Agora, é aguardada a conclusão do laudo pericial da Polícia Civil sobre as causas do desabamento desta madrugada.

De acordo com a Prefeitura de Nilópolis, uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social ofereceu ajuda às famílias para isenção de retirada da segunda via dos documentos perdidos após o acidente. Eles também devem receber uma cesta básica emergencial e serão acompanhados pela Secretaria de Desenvolvimento Social