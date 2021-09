Filas marcam 1º dia do reforço de vacinação idosos com mais de 70 anos em Porto Alegre

publicidade

As filas marcaram o primeiro dia do reforço da vacinação contra Covid-19 dos idosos com 70 anos ou mais nesta quarta-feira, em Porto Alegre. A terceira aplicação foi dada para quem tivesse concluído as duas doses até o dia 11 de março, independentemente do imunizante aplicado. O intervalo de seis meses segue orientação do Ministério da Saúde. Na imunização, os idosos tinham que apresentar a carteira que comprove o esquema de vacinação. Será utilizada a vacina da Pfizer para aplicação da dose de reforço neste público. Para esse grupo, a vacinação ocorrerá em 32 unidades de saúde durante o dia e em quatro no horário noturno.

No shopping João Pessoa, logo que começou o atendimento, às 8h, a fila com mais de 100 pessoas que estava na avenida Azenha chegou até quase a esquina da avenida Ipiranga. No Centro de Saúde Santa Marta, a fila do grupo de idosos que foi fazer a terceira dose do imunizante era maior do que as pessoas que foram realizar a segunda dose da AstraZeneca, Coronavac e da Pfizer. A fila com mais de 60 pessoas começou na rua Capitão Montanha e avançou pela avenida Mauá e chegou até a rua Caldas Junior. Para o grupo, a vacinação vai ocorrer em 32 unidades de saúde durante o dia e em quatro postos de saúde no horário noturno - Centro de Saúde Modelo, Ramos, São Carlos e Tristeza das 18h às 21h.

No Centro de Saúde Santa Marta, no Centro Histórico, o aposentado Léo Joaquim Heck, 75 anos, disse que saiu de casa às 5h. "Desde o começo da pandemia sigo com todos os cuidados como o uso de duas máscaras e do álcool em gela a todo o momento", comentou que veio caminhando do bairro Menino Deus. A aposentada Érica Lambi, 76 anos, afirmou que a terceira dose do imunizante da Pfizer é um presente de aniversário. Ela faz 77 anos no mês de outubro. "Saio de casa só com máscara e só tiro quando já estou dentro de casa ", ressaltou. Moradora do Centro, a dona de casa Ignês Silva dos Passos, 91 anos, disse que estava emocionada por ter feito a imunização. "Precisamos todos se vacinar. Minha filha de 60 anos perdeu a luta para Covid-19", acrescentou. O aposentado Valter Siqueira, 74 anos, disse que estava ansioso pela realização da terceira dose vacina. Para receber a terceira aplicação, é preciso apresentar documento de identidade e carteira com o registro das duas doses.

Foto: Guilherme Almeida