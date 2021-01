Fim de semana será de muito calor no RS

publicidade

Uma massa de ar muito quente cobre o Rio Grande do Sul e o fim de semana será de muito calor no Estado. O sol predomina, e já no sábado os termômetros se aproximam dos 40°C, com o abafamento se intensificando ainda mais no domingo.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o dia será de forte calor especialmente nos vales e região metropolitana. Por conta das temperaturas elevadas, pode haver chuva de verão isolada na metade Norte.

Em Porto Alegre, sol predomina. A mínima na Capital deve ser de 20°C, e a máxima chega aos 38°C.

Mínimas e máximas no RS

Vacaria 14°C / 30°C

Erechim 18°C / 32°C

Santa Rosa 20°C / 34°C

Caxias do Sul 17°C / 33°C

Capão da Canoa 21°C / 32°C

Pelotas 21°C / 32°C