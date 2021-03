Final de semana será de lockdown no Litoral Norte

publicidade

Quem mora ou for para o Litoral Norte neste final de semana, terá de se adequar a decisão de lockdown – paralisação total da circulação de pessoas –, decretada pelos municípios vinculados à Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte).

As medidas mais restritivas do que as de bandeira preta, determinadas pelo governo do Estado devido o agravamento da pandemia do coronavírus, preveem o fechamento de todas as atividades econômicas, incluindo supermercados. Farmácias deverão funcionar com sistema de tele-entrega, assim como os restaurantes. Os postos de combustíveis permanecerão abertos, com as lojas de conveniência fechadas.

De acordo com Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), todos os municípios aderiram às restrições, que passam a valer a partir das 0h de sábado, 6. Todas as demais atividades não essenciais deverão estar fechadas até as 5h da segunda-feira, 8.

“Após várias reuniões entre os prefeitos dos 23 municípios que fazem parte Amlinorte, decidimos tomar atitudes mais drásticas e promover um lockdown neste final de semana, na tentativa de diminuir a propagação do vírus e aliviar a rede de assistência a saúde”, afirmou o presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) e prefeito de Itati, Flori Werb.

Pior momento da pandemia

Segundo o presidente da Amlinorte, o Litoral Norte está vivendo seu pior momento da pandemia, com muitas perdas de vidas e muita procura nos postos de saúde e hospitais. “A situação realmente está colapsada. Vamos parar tudo”, ressaltou, lembrando que alguns municípios vão permitir que os supermercados façam tele entrega, por razões locais específicas.

“A ideia é desestimular a circulação de pessoas nas ruas, principalmente nos municípios litorâneos, já que temos recebido desde o ano passado uma grande migração de pessoas nas praias nos finais de semana, que buscam um refúgio da pandemia”, afirmou.

Conforme ainda Flori Werb, a proposta de lockdown é para este final de semana e deverá ser reavaliada no início da próxima semana. “Queremos que as pessoas venham para o Litoral Norte, já que nossa economia se movimenta em grande parte com o turismo, mas nesse momento precisamos preservar a vida de todos, moradores e veranistas. Por essas razões apelamos para que as pessoas fiquem em casa e se resguardem, pois não há vagas nos hospitais nem leitos de UTI. O momento exige essa conscientização”, enfatizou o presidente da Amlinorte.

