Fiocruz alerta para indícios de interrupção da tendência de queda de casos de coronavírus no RS

O boletim InfoGripe da Fiocruz apontou que o Rio Grande do Sul está entre os estados que apresentam indícios de interrupção da tendência de queda de casos de coronavírus. O Estado já soma mais de 1 milhão de contaminados e mais de 27,2 mil mortes em decorrência da Covid-19. A análise da Fundação, publicada nesta sexta-feira, é referente à Semana Epidemiológica (SE) 19, referente ao período de 9 a 15 de maio.

Outros nove estados receberam o mesmo alerta: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Na contramão, com sinais de estabilização nos casos estão Minas Gerais e Piauí. No entanto, a Fiocruz destaca que em os indícios desses dois estados “não são tão claros”. As demais unidades da Federação apresentam sinal de crescimento.

“Tais estimativas reforçam a importância da cautela em relação a medidas de flexibilização das recomendações de distanciamento para redução da transmissão de Covid-19, enquanto a tendência de queda não tiver sido mantida por tempo suficiente para que o número de novos casos atinja valores significativamente baixos” ressaltou Marcelo Gomes, pesquisador e coordenador da InfoGripe.

Gomes destacou que a retomada de atividades de maneira precoce, observados os valores atingidos em diversos estados durante a fase de crescimento em 2021, pode levar o estado “a um quadro de interrupção da queda ainda em valores muito distantes de um cenário de segurança”.

O boletim ainda mostrou que no Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, mais da metade das macrorregiões de saúde apresentam tendência de crescimento. Ao anunciar o novo modelo de controle da pandemia em solo gaúcho, que prevê protocolos mais flexíveis, o governador Eduardo Leite disse estar monitorando o crescimento de casos de coronavírus no Paraná e também nos países fronteiriços como Argentina e Uruguai. Nesta sexta, há 11 regiões com alertas ou avisos sobre a pandemia no RS. Isso representa mais da metade das áreas. A ocupação de UTIs voltou a apresentar um crescimento, ainda que lento, e está em 80%.

Porto Alegre tem sinal de crescimento de casos a longo prazo

Quando analisados os casos associados apenas a residentes das capitais, o boletim da Friocruz aponta que Porto Alegre e outras cinco cidades (Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Manaus e Palmas) já apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Dentre as demais capitais, 12 apresentam sinal de queda na tendência de longo prazo e as demais apresentam sinal de interrupção da queda ou estabilização.

Até esta sexta-feira, a capital gaúcha já somava 4.647 vidas perdidas em decorrência do coronavírus e 144.881 casos confirmados, segundo os dados oficiais municipais. Entre casos confirmados e suspeitos, havia 382 internações relacionadas à Covid-19 em leitos de UTI de Porto Alegre. A ocupação total era de 85% na tarde desta sexta.

Desde quarta, a Prefeitura adotou decreto que flexibilizou normas para atividades econômicas e culturais na cidade.

