Fiocruz confirma mais 19 casos da variante Delta no Rio Grande do Sul

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) confirmou, nesta quinta-feira, mais 19 casos da variante Delta do coronavírus no Rio Grande do Sul. Assim, o Estado contabiliza 87 casos confirmados da cepa de origem indiana. Outros 148 exames suspeitos aguardam confirmação. Os exames foram enviados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira.

Conforme o Cevs, os novos casos confirmados são de residentes de Alvorada, Bom Retiro do Sul, Cachoeirinha, Canela, Caxias do Sul, Esteio, Viamão, Guaíba, Porto Alegre, Paraí e Santo Ângelo.

Dados do portal oficial do governo estadual sobre a vacinação apontam que 7.656.205 pessoas receberam a primeira dose, 3.905.302 a segunda, e 298.226 a dose única – o que representa uma cobertura da população vacinável com a primeira dose de 88,8% e 49,9% para a segunda dose.

Casos no Conceição e Clínicas

Nessa quarta, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, divulgou mais três novos casos da variante Delta no surto de Covid-19, que afetou a Instituição nos últimos dias. Assim, subiu para cinco o total de casos confirmados entre pacientes. O Hospital ainda aguarda a confirmação de mais 12 resultados enviados para Fiocruz.

No mesmo dia, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) tambem anunciou que foram identificados dois surtos de Covid-19 em pontos distintos da instituição: na internação, do 7º andar Ala Norte, e na creche mantida pelo Clínicas.

Segundo o HCPA, seis pacientes e quatro funcionários da unidade de internação foram diagnosticados com a Covid-19, sendo que o último teve o resultado positivo em 27 de agosto.

Na creche, quatro trabalhadoras e duas funcionárias de outras áreas (mães de alunos da turma afetada) também foram diagnosticadas com a Covid-19 entre os dias 26 e 28 de agosto. Todos os casos apresentam apenas sintomas leves e seguem monitorados. Seguindo os protocolos da vigilância, a turma onde o surto ocorreu foi fechada e nenhuma nova infecção foi identificada desde o último dia 28.