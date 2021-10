Fiocruz entrega mais 2,1 milhões de doses da AstraZeneca ao PNI

publicidade

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou, nesta quarta-feira, mais 2,1 milhões de doses da vacina anti-Covid da AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). A liberação acontece diretamente para o almoxarifado designado pelo Ministério da Saúde, para distribuição aos estados.

Com a nova remessa, a fundação chega à marca de 113,8 milhões de doses da vacina disponibilizadas por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), no Rio de Janeiro, ao PNI. O imunizante da AstraZeneca corresponde a mais de 41% das vacinas aplicadas no Brasil, sendo o mais administrado até o momento, segundo os dados do Localiza SUS.

Mais cedo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou que o Brasil receberá, em novembro, mais 7,8 milhões de doses da vacina de dose única da Janssen para reforçar a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Para dezembro, são esperadas outras entregas, que somam 28,4 milhões de unidades.