Fiocruz garante compra de insumos para produzir vacinas de 2022

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a farmacêutica AstraZeneca assinaram uma ação conjunta de compromisso para aquisição de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para produzir 60 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, para entregar no primeiro semestre de 2022.

A garantia de compra do insumo importado, vai assegurar que a Fiocruz produza em Bio-Manguinho (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos) 120 milhões de doses dos imunizantes de janeiro a junho do próximo ano. Sendo que 60 milhões serão com IFA nacional e 60, com o importado.

A segurança desse quantitativo vai possibilitar que o Ministério da Saúde (MS) planeje diferentes protocolos de vacinação e tenha doses suficientes para aplicar reforço nos grupos que necessitem. “O novo compromisso, aliado à produção nacional, visa concentrar um número maior de doses no primeiro semestre de 2022 para garantir a possibilidade de implantação, pelo Ministério da Saúde, da estratégia de vacinação que se mostrar necessária diante de diferentes cenários que a pandemia possa apresentar”, afirmou Maurício Zuma, diretor de Bio-manguinhos.

IFA nacional

O insumo da AstraZeneca produzido no Brasil segue na etapa de testes nos Estados Unidos. A previsão da Fiocruz é pedir alteração de registro da vacina junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), contemplando o novo local de fabricação do IFA, para que aconteça em novembro. Somente após aprovação da agência, será possível disponibilizar vacinas nacionais ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

