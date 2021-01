Fiocruz recorre ao Itamaraty para importar vacinas da Índia

publicidade

Diante de um bloqueio de exportações de vacinas do Serum Institute of India, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recorreu ao Ministério das Relações Exteriores para tentar garantir as primeiras doses da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já havia autorizado a importação emergencial de 2 milhões de doses do imunizante.

A expectativa é resolver o impasse por meio da diplomacia. Em abril, o presidente Jair Bolsonaro entrou em contato com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para que o Brasil tivesse acesso a insumos farmacêuticos usados na produção da cloroquina.

O Serum Institute of India é o maior produtor mundial de vacinas e fornecedor da AstraZeneca da vacina contra a Covid-19. O objetivo do governo indiano, segundo o diretor-executivo do Serum Institute of India, Adar Poonawalla, é garantir as primeiras 100 milhões de doses de produção local.

A importação da unidade da Índia foi a saída encontrada pela Fiocruz para antecipar o início da vacinação no Brasil, embora ainda não haja nem mesmo um pedido de autorização de uso emergencial do imunizante — o que poderia ocorrer nesta semana.

O R7 procurou a assessoria de imprensa do governo indiano, o Itamaraty e a AstraZeneca, mas nenhum deles havia se manifestado até a publicação desta reportagem.