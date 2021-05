Fiscalização autua dois estabelecimentos por aglomeração em Porto Alegre

publicidade

Uma operação integrada das forças de segurança pública dispersou aglomerações em pelo menos nove locais de Porto Alegre, entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado. Na avenida do Forte, Vila Ipiranga, Zona Norte, um bar atendia fora do horário permitido, com aglomeração. Além do auto de infração, este estabelecimento foi interditado. O mesmo ocorreu com um estabelecimento na avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico.

Também foram efetuadas dispersões nas ruas Fernando Machado (Centro Histórico), República e Lima e Silva (Cidade Baixa), Padre Chagas (Moinhos de Vento), Orla Moacyr Scliar, Praça Daltro Filho (Centro Histórico) e Largo dos Açorianos, onde havia aproximadamente 150 pessoas.

Neste local, um adolescente de 15 anos foi conduzido ao Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca) por não acatar as orientações e por desacato. “Na grande maioria dos casos, as nossas orientações são acatadas. Desta vez, o efeito foi contrário: esse adolescente continuou no local, sem máscara, e desacatou os agentes que estavam lá. Ele, inclusive, estava com visíveis sinais de embriaguez”, relatou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

Participaram da ação Guarda Municipal, Brigada Militar, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET).