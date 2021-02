Fiscalização de novo decreto autua dois estabelecimentos no bairro Cidade Baixa em Porto Alegre

publicidade

Em Porto Alegre, as equipes de segurança contam com o reforço da Guarda Municipal desde às 20h desta terça-feira durante as operações de fiscalização do cumprimento das novas regras do decreto estadual 55.769, que ampliou o horário de restrições de atividades do comércio e de serviços. Entre o sábado, 20 de fevereiro e a segunda-feira, 22 de fevereiro, as atividades tinham que ficar suspensas entre 22h e 5h. Agora, o horário estabelecido pelo governo do Estado é das 20h às 5h.

Na noite de terça-feira pelo menos dois restaurantes foram autuados no bairro Cidade Baixa, na região Central da cidade, pelo descumprimento da determinação estadual. Ambos estavam funcionando normalmente na rua da República. A maioria dos estabelecimentos, como bares e lanchonetes, estava respeitando a normativa. Na rua Lima e Silva, que tradicionalmente registra intenso movimento, todas as empresas respeitaram o limite e fecharam as portas antes mesmo das 20h, sendo que muitos inclusive não tiveram atividade ao longo de todo o dia.

A operação de fiscalização voltada ao cumprimento do decreto estadual ainda percorreu outras ruas da Cidade Baixa, como a José do Patrocínio e a João Alfredo. Outro ponto da Capital que também foi alvo dos órgãos de segurança foi o bairro Moinhos de Vento, mais especificamente a rua Padre Chagas que concentra atividades de bares, restaurantes e lanchonetes em geral. O balanço da operação deve ser divulgado na manhã desta quarta-feira.

O reforço da Guarda Municipal é para conter a circulação de pessoas e combater as aglomerações, inclusive em áreas públicas, como praças e parques. O comandante da corporação, Marcelo Nascimento, afirma que o efetivo será duplicado e a operação vai ocorrer em todas as zonas da cidade. “A Guarda Municipal irá orientar os comerciantes de forma pedagógica, mas, caso seja necessário, vamos mandar fechar comércios que estiverem abertos depois das 20h. Quem não obedecer poderá ser interditado”, alerta Nascimento.

O comandante Nascimento diz que foi elaborado um planejamento especial. "Os agentes que trabalham durante o dia serão remanejados para o turno da noite. Vamos ampliar nossas guarnições e, assim, impedir ao máximo as aglomerações, em apoio aos esforços da Brigada Militar e EPTC", destaca. Ainda segundo ele, a Guarda Municipal adaptou o horário da fiscalização noturna para adequar as ações ao decreto estadual. “E também para garantirmos a segurança sanitária da população”, frisa.

Em relação ao jogo do Internacional com o Corinthians, no estádio Beira-Rio, na noite da próxima quinta-feira, 25, pelo Campeonato Brasileiro, a Guarda Municipal irá atuar junto com a Brigada Militar e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para fiscalizar o cumprimento do decreto. As operações serão realizadas especialmente nos arredores do estádio e próximo a bares que normalmente têm clientela para assistir a partidas de futebol. Também será coibida a atuação de ambulantes no entorno do Beira-Rio.

