Fiscalização desfaz aglomeração com 800 pessoas em Porto Alegre

A fiscalização da prefeitura de Porto Alegre dispersou, entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo, uma aglomeração com cerca 800 pessoas na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, e outras em mais quatro pontos da Capital.

A operação conjunta com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Brigada Militar ocorreu também nas ruas Lima e Silva, República e José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa, Fernando Machado, no Centro Histórico e na região das Ilhas.

Na rua Padre Chagas, os estabelecimentos foram orientados a funcionar de acordo com as normas estabelecidas nos protocolos de segurança. De acordo com a fiscalização, não houve necessidade de autuação. Já na rua Fernando Machado, a Guarda desfez aglomeração envolvendo cerca de 200 pessoas entre as ruas Coronel Genuíno e Marechal Floriano.

Na região das Ilhas, houve denúncia de uma festa com aproximadamente 120 pessoas, porém o local estava funcionando dentro das regras permitidas.

Na rua José do Patrocínio, um estabelecimento comercial foi denunciado por haver grupos de pessoas na calçada consumindo alimentos e bebidas. A Guarda Municipal dispersou a pequena aglomeração. De acordo com ela, o estabelecimento funcionava dentro das normas.

Também no bairro Cidade Baixa, os agentes dispersaram aglomerações nas ruas República e Lima e Silva. A ação ocorreu com a colaboração das 70 pessoas que estavam no local.