Flybondi iniciará voos entre Porto Alegre e Buenos Aires em 3 de março

A empresa aérea Flybondi confirmou nesta sexta-feira que irá começar a operar o voo Porto Alegre-Buenos Aires a partir do próximo dia 3 de março. O preço das primeiras passagens é entre R$ 209 e R$ 224, um valor, de acordo com a companhia, cerca de 60% mais barato que a concorrência.

Segundo a Flybondi, haverá três frequências semanais ligando as duas cidades: às terças, quintas e sábados. O voo da capital gaúcha partirá sempre às 19h25min. A duração da viagem é de pouco menos de duas horas. Em Buenos Aires, os passageiros descerão no aeroporto El Palomar, a cerca de 30 quilômetros do Obelisco, no centro da capital portenha.

Porto Alegre é o quarto destino da companhia aérea no Brasil e o sexto internacional. Há um mapeamento para se chegar aos 17 destinos brasileiros. A companhia já liga Buenos Aires ao Rio. Ainda neste mês, iniciam as operações para Florianópolis e, em janeiro, começam os voos entre a capital argentina e São Paulo.

“Porto Alegre é uma cidade muito atrativa para o turismo e também para as viagens de negócios”, avaliou o CEO de Flybondi, Sebastián Pereira, ao comentar o novo trecho. “Desde outubro somos a única linha aérea low cost que une Argentina e Brasil. Estamos certos de que nossa proposta será muito bem recebida pelo mercado.”

A Flybondi começou suas atividades no ano passado. A companhia afirma ter 9% do mercado argentino e ocupação média dos voos em 87%, além de 85% de pontualidade. Desde o início das operações, a empresa aérea já transportou cerca de 2,2 milhões de passageiros – destes, cerca de 20% nunca haviam voado antes.