Forças de segurança dispersam aglomerações em Porto Alegre

As forças de segurança municipais e estaduais dispersaram aglomerações com cerca 700 pessoas entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo, 22, em Porto Alegre. Os agentes estiveram em áreas tradicionalmente frequentadas da noite de Porto Alegre.

Foram dispersadas aglomerações com cerca de 500 pessoas na rua Padre Chagas, esquina Luciana de Abreu, bairro Moinhos de Vento, e nas ruas Lima e Silva, República e João Alfredo, com cerca de 300 pessoas, Cidade Baixa. Houve ainda dispersão de pequena aglomeração na rua Fernando Machado, no Centro Histórico.

Outras áreas da cidade foram vistoriadas, sem serem constatadas irregularidades que viessem a ferir os protocolos da Covid-19.

"Existe uma necessidade de mantermos o cumprimento das normas de segurança para que possamos preservar a saúde da população e ao mesmo tempo garantirmos a manutenção do lazer e do desenvolvimento econômico", salientou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

A prefeitura pede que as denúncias de aglomerações devem ser feitas pelos fones 153 e 156.

* Com informações da Prefeitura de Porto Alegre