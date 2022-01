Forças de Segurança Pública recebem 62 novas viaturas

publicidade

O governo do Estado entregou, na tarde da última quarta-feira, 62 viaturas semiblindadas, distribuídas entre o Instituto-Geral de Perícias (30 veículos), a Brigada Militar (11), a Polícia Civil (8) e a Superintendência de Serviços Penitenciários (13). O ato de entrega ocorreu no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite e dos prefeitos dos municípios contemplados.

A nova remessa de viaturas dá sequência ao programa RS Seguro, com investimento qualificado em veículos dotados de escudo balístico para uso na rotina de policiamento e operações. Desde 2021, a tecnologia se tornou padrão em todas as aquisições de veículos para as forças de segurança no Rio Grande do Sul.

Leite afirmou que o investimento é refletido na redução de crimes violentos. “Investimentos em melhores condições de trabalho para os homens e mulheres das nossas forças de segurança que, lá na ponta, fazem esses resultados. Essa entrega de hoje é mais um exemplo desse investimento qualificado”, justificou.

O investimento para a aquisição das 30 Dusters do IGP foi de R$ 5.088.800,10. Os veículos serão distribuídos entre os departamentos de Perícias, de Identificação, Médico-Legal e de Criminalística na Capital e em sete outros municípios. Para a BM, foram destinadas 11 viaturas, sendo nove Hilux e duas SW4. A compra foi de R$ 2.376.500. A PC recebeu sete Hilux e uma SW4, no valor de R$ 1.699.500. Os 13 veículos Duster entregues para a Susepe custaram R$ 2.197.000 aos cofres públicos.

Também foram entregues armamento e coletes. A BM recebeu 63 carabinas, destinadas para pelotões em Canoas, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre e Santa Cruz do Sul, no valor de R$ 504 mil e a Susepe recebeu 1.100 pistolas 9 mm e 842 coletes balísticos para o quadro de agentes penitenciários, em um investimento total de R$ 2.801.465.

Durante a entrega, servidores da Susepe e do Detran protestaram em frente a sede do governo. Com megafones e placas, servidores penitenciários pediam a regulamentação de cargos e maior valorização, enquanto membros do Sindicato dos Servidores do Detran (Sindet/RS) pediam maiores investimentos no órgão.