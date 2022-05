Forte neblina atrasa voos no Salgado Filho, em Porto Alegre

publicidade

A forte neblina da manhã desta segunda-feira, em Porto Alegre, gera transtornos para os transportes. Além de exigir atenção redobrada de motoristas, voos do Aeroporto Salgado Filho sofrem com atrasos. Por volta das 8h40min, 13 embarques apresentavam atrasos.

O maior deles era de um voo previsto para 6h05min, com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Conforme o painel do aeroporto, a previsão de decolagem era para 8h50min. Além dos atrasos, um voo para Florianópolis que decolaria às 8h25min constava no painel como cancelado. Cinco voos que vêm de outros locais com destino à Capital apresentavam atrasos no desembarque.

Embora a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) não tenha registrado acidentes graves, foi emitido um alerta para que os condutores, por conta da neblina, liguem os faróis, reduzam a velocidade e redobrem a atenção. Em pontos como a avenida Castelo Branco, na chegada de Porto Alegre, o nevoeiro era denso nas primeiras horas da manhã.

Neblina tomou conta da região do aeroporto Salgado Filho / Foto: Guilherme Almeida

Conforme a Metsul Meteorologia, a neblina e o nevoeiro, que aparece em setores isolados no Estado, deve se dissipar rapidamente dando lugar ao sol. Embora as temperaturas mínimas sejam mais altas que nos últimos dias, o amanhecer é frio, mas a tarde amena e agradável. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 9ºC e 22ºC.

Neblina também tomou conta de partes de Porto Alegre / Foto: Alina Souza