Fortes chuvas deixam quatro mortos em Campos do Jordão

Pelo menos quatro pessoas morreram em consequência de deslizamentos após fortes chuvas registradas no município de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, na noite dessa sexta-feira, em dois bairros da cidade. A prefeitura confirmou que uma criança de um ano e 11 meses está entre as vítimas. Os pais do bebê foram retirados com vida dos escombros.



Já na manhã deste sábado, por volta das 7h30, foram encontrados os corpos de dois meninos, com idades de 13 e cinco anos, que estavam desaparecidos. As vítimas estavam na casa da avó, que também veio a óbito após casa desabar. Nos destroços da residência foram resgatadas outras quatro crianças e uma mulher com vida.



Até as 9h deste sábado, a prefeitura de Campos do Jordão já havia anunciado o resgate de pelo menos sete pessoas, que foram encaminhadas ao Hospital Municipal. Destas, apenas duas crianças permanecem internadas sem risco de morte.



Equipes da Guarda Municipal, Defesa Civil, Bombeiros, agentes de trânsito e outros serviços públicos atuam no local para fazer busca e resgate de eventuais sobreviventes da tragédia com auxílio de maquinário. Voluntários também fazem revezamento para prestar apoio às equipes.

Defesa Civil do Estado, neste momento com @IPTSP, @igeologicosp, acompanhados do Coordenador Regional e do Adjunto Regional de Proteção e Defesa Civil, apoiam as ações do Corpo de Bombeiros no resgate das vítimas na Vila Britânia em Campos do Jordão. pic.twitter.com/SDXjZPfYjt — Defesa Civil SP (@defesacivilsp) December 14, 2019

Duas casas já foram interditadas sob risco de desabamento e os moradores foram realocados para casas de familiares. O prefeito do município, Fred Guidoni, decretou luto oficial de três dias na cidade e cancelou eventos agendados para o final de semana.