Foto de cachorro e crianças sorrindo em temporal no RJ viraliza

Após temporais que deixaram todo o estado do Rio de Janeiro em alerta, uma foto registrada pela jovem Carla Vieira, que mora no Morro do Turano, na Tijuca, com sua cachorra e algumas crianças sorrindo no meio da chuva, viralizou nas redes sociais. "Essa foto me faz sorrir", comentou uma internauta na publicação.

A foto foi registrada na última sexta-feira (17), e gerou diversas curtidas, comentários e compartilhamentos. Carla conseguiu registrar o momento, não apenas com as crianças sorrindo após brincarem na chuva, mas também da própria cachorra.

Após a repercussão, a jovem fez uma enquete na redes sociais perguntando se a imagem merecia o título de melhor foto do ano. 100% das respostas do seguidores foram sim. "Fotografia é isso, vai muito além da imagem, conseguimos ver a essência. Captura incrível", comentou uma outra internauta na publicação.

Além disso, a jovem postou um vídeo no último domingo (19) com a cachorra e as crianças brincando na chuva. É possível ver que eles utilizaram um simples chinelo para se divertir. Jogavam o objeto para que Bela pegasse.

Como Carla usou a música 'Tempo de Alegria', de Ivete Sangalo, para ser a trilha sonora do vídeo, agora, alguns internautas marcam a cantora na publicação para que ela possa respostar ou comentar sobre a cena. "Vamos fazer chegar na Ivete Sangalo", disse uma seguidora.