Frente fria avança e semana começa com chuva no RS

Uma frente fria traz chuva para quase todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Entre a madrugada e a manhã, ela ingressa pelo Oeste e, a partir da segunda metade, se espalha para todo o Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o sol até aparece, mas ao longo do dia a cobertura de nuvens aumenta. Deve chover de moderado a forte em alguns pontos, com possibilidade de trovoadas. Há risco menor de temporais isolados. Faz frio em alguns pontos da Serra.

Em Porto Alegre, sol aparece, mas deve haver chuva. Na Capital, mínima deve ser de 12°C, e a máxima não ultrapassa os 26°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 13°C / 25°C

Erechim 9°C / 26°C

Passo Fundo 8°C / 27°C

Santa Cruz 12°C / 27°C

Rio Grande 13°C / 24°C

Uruguaiana 15°C / 19°C