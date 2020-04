Frente fria avança, mas volume de chuva deve ser baixo nesta quarta-feira no RS

publicidade

Uma frente fria que se desloca do Sul do Estado traz chuva irregular para a região sul do Estado. No entanto, ela deverá perder força, trazendo apenas aumento da nebulosidade ao alcançar as regiões central e Norte do Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, sol aparece entre nuvens, e não deverá haver chuva na maioria dos locais. Caso ocorra, volumes devem ser inexpressivos. O calor diminui na comparação com a terça-feira. No Sul e Oeste, temperatura baixa mais cedo.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. Na Capital, mínima deve ser de 19°C, e máxima não ultrapassa os 28°C.

Mínimas e máximas no RS

Capão da Canoa 20°C / 27°C

São José dos Ausentes 13°C / 24°C

Santa Rosa 19°C / 31°C

Passo Fundo 17°C / 29°C

Uruguaiana 16°C / 25°C

Rio Grande 17°C / 25°C