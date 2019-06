Frente fria avança pelo RS, trazendo chuva e frio

publicidade

Uma frente fria ingressa na manhã desta terça-feira, com chuva por Oeste e Sul do Estado. Nas demais regiões, o sol aparece com aumento de nebulosidade, abafamento e vento forte.

A frente atinge quase todo o Rio Grande do Sul da tarde pra noite, com chuva e risco de temporais isolados à medida que o sistema se intensifica. Com a chuva, a temperatura despenca e muitas cidades que começarão o dia com tempo quente vão terminar com frio. Como a troca de massas de ar, de quente para frio, será muito rápida se espera vento que pode ser forte com rajadas. As mínimas, na maioria das cidades, ocorrem no fim do dia.

Mínimas que rondam os 7°C em Uruguaiana e os 8°C em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 26°C em Cruz Alta e 27°C em Santa Cruz do Sul. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 12°C e 27°C.

A quarta-feira deve ser um dia clássico de inverno com muito frio de manhã e à noite, e temperatura baixa mesmo à tarde. A tarde deve ter apenas 12ºC a 15ºC na maioria das cidades e máximas inferiores a 10ºC em vários pontos da Serra e Aparados. A quinta reserva o amanhecer mais gelado do ano até agora no Oeste, Centro e o Sul gaúcho com geada em muitas localidades.