Frequentadores de parques praticam esportes sem o uso de máscara em Porto Alegre

A prática de atividades esportivas, mesmo com a determinação do distanciamento social em função da Covid-19, tem sido frequente nos parques de Porto Alegre. Entretanto, alguns atletas acabam por não usar a máscara de proteção.

Na praça da Encol, na avenida Nilo Peçanha, os praticantes do Beach Tênis estavam todos sem máscara nesta segunda-feira. Até mesmo quem aguardava a sua vez para jogar também optou por não colocar o equipamento de proteção individual (EPI). No Parque Moinhos de Vento, havia muita gente caminhando e correndo na área de lazer, mas todos sem utilizar a máscara para a proteção contra o coronavírus.

Já no Parque da Redenção, os frequentadores da área de lazer jogavam futebol sem máscara e alguns deles também usavam a academia ao ar livre sem a proteção individual. No Parque Farroupilha, próximo ao Monumento ao Expedicionário, três homens jogavam cartas e estavam com o equipamento de proteção contra o coronavírus.

No fim de semana, a prefeitura de Porto Alegre aumentou fiscalização com a presença de agentes da Guarda Municipal nos parques Redenção, Germânia, Marinha do Brasil, Moinhos de Vento, Orla do Guaíba e Encol. Tanto no sábado quanto no domingo, a Guarda Municipal contou com mais de 30 agentes na Orla do Guaíba. A iniciativa teve o objetivo de evitar aglomerações de pessoas.

O comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, disse que a intenção foi prevenir a disseminação do coronavírus e evitar que se repitam cenas como a do domingo, dia 21 de junho, quando milhares de pessoas transitaram pela região em grupos, muitas delas sem máscara e e compartilhando chimarrão em rodas de conversa. Até um drone foi utilizado pelos agentes para monitorar aglomerações na região, mas os grupos de pessoas não se formaram.

Segundo Nascimento, a prefeitura tem intensificado as ações com o objetivo de orientar a população sobre a importância de manter o distanciamento social. A ideia, conforme o comandante da Guarda Municipal, é que as pessoas que precisam sair de casa para realizar as atividades físicas ou pegar sol o façam no menor tempo possível, além de manter a distância de outras pessoas, evitando aglomerações.

No último fim de semana de junho, foram realizadas 130 abordagens na Orla do Guaíba, na praça da Encol e nos parques da Redenção, Marinha do Brasil, Moinhos de Vento e Germânia. "As operações são exemplo de que, quando o poder público e a sociedade trabalham juntos, os objetivos são alcançados. O nosso trabalho era evitar aglomerações de pessoas e conseguimos", acrescentou. As ações feitas no final de semana serão repetidas pela Guarda Municipal nos próximos dias nas áreas de lazer da cidade.

Em nota, a Guarda Municipal de Porto Alegre informou que continuará ao longo da semana com ações de orientação de prevenção ao coronavirus nos parques Marinha do Brasil, Redenção, Moinhos de Vento, Germânia e praça da Encol. Os agentes vão falar nas abordagens com os frequentadores sobre a importância do cumprimento do decreto municipal que trata sobre o uso da máscara.