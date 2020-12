Frequentadores seguem sem utilizar a máscara em parques de Porto Alegre

publicidade

As aglomerações de pessoas, principalmente no Parque Moinhos de Vento e na Praça da Encol, seguem sendo realizadas. Além do uso permanente dos locais de lazer na manhã desta segunda-feira, parte dos frequentadores não faziam o uso da máscara. Tanto na Praça da Encol quanto no Parcão muitas pessoas conversavam em grupos sem o uso do item de proteção. A medida anunciada pelo governador Eduardo Leite proíbe a permanência, por exemplo, em ruas, calçadas, praias e parques.

A ideia é que os frequentadores utilizem pelas próximas semanas os parques e praças apenas para circulação e realização de exercícios físicos. Mas, não é o que se vê em locais públicos abertos. Uma parte das pessoas que frequentam parques e praças não estão cumprindo a determinação. Em locais como o Parque Moinhos de Vento, o Parque da Redenção e a praça da Encol, muita gente aproveitou para permanecer em rodas de conversa ao longo das áreas de lazer. No Marinha do Brasil, havia pouco movimento na manhã desta segunda-feira. Na Orla do Guaíba, havia pessoas caminhando, correndo, pedalando e não havia aglomerações.

O Parcão estava cheio e com aglomerações na pracinha de famílias com crianças. Na área de lazer, muita gente estava caminhando ou correndo sem máscara ou com ela colocada de maneira errada. Na Praça da Encol, as três quadras de Beach Tênis estavam ocupadas com quatro pessoas em cada. No lado de fora da quadra, alguns praticantes do esporte, não utilizavam a máscara e tomavam chimarrão. Outra constatação é que alguns frequentadores dos parques de Porto Alegre seguem sem utilizar máscara, item importante na prevenção da pandemia da Covid-19. Mesmo com a determinação do distanciamento social em função do coronavírus, tem sido frequente nas áreas de lazer da cidade que algumas pessoas acabem por não usar a proteção, principalmente na prática de atividades esportivas, caminhadas e corridas.

Com relação ao decreto que trata sobre a permanência em parques e praças, proibida pelo governo estadual, a prefeitura alegou dificuldade na aplicação, já que a cidade conta com mais de 600 áreas verdes, e informou que solicitará que a Brigada Militar fique responsável pela fiscalização. As medidas anunciadas pelo governo do Estado valem por, pelo menos, duas semanas e tem o objetivo de interromper a expansão de novos casos da Covid-19, o que ocorre tanto em nível estadual quanto em Porto Alegre.