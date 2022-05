Frio avança e RS deve ter temperaturas abaixo de 10 ºC nesta segunda-feira

publicidade

Uma massa de ar seco e frio de origem polar avança pelo Rio Grande do Sul e deve provocar queda nas temperaturas em todas as regiões gaúchas. A mínima, de acordo com a MetSul, deve ser abaixo de 10 ºC nas primeiras horas do dia. Destaque para Santana do Livramento, onde os termômetros podem marcar 0 ºC.

Nesta segunda-feira, a nebulosidade diminui e o sol aparece em todas as regiões, apesar de que no começo do dia ainda haverá muitas nuvens e chance de precipitação em áreas do Norte e do Nordeste do RS. O dia começa gelado com geada ao amanhecer no Oeste e no Sul gaúcho. Na Metade Sul, faz frio o dia todo com máximas baixas à tarde mesmo com sol. Na Metade Norte, a tarde é amena e as mínimas desta segunda-feira ocorrem à noite, no fim do dia, quando deve fazer muito frio.

Em Porto Alegre a mínima prevista para esta segunda-feira é de 9 ºC e a máxima de 16 ºC.

Veja as mínimas e máximas paras as principais cidades gaúchas:

Torres 12 ºC / 17 ºC

Caxias do Sul 6 ºC / 13 ºC

Vacaria 5 ºC / 13 ºC

Erechim 7 ºC / 16 ºC

Passo Fundo 7 ºC / 16 ºC

Santa Maria 6 ºC / 14 ºC

Uruguaiana 5 ºC / 14 ºC

Santana do Livramento 0 ºC / 12 ºC

Bagé 1 ºC / 12 ºC

Pelotas 5 ºC / 12 ºC