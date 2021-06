Frio começa a perder força no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

publicidade

O frio começa a perder força, nesta quarta-feira, no Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul Meteorologia, o amanhecer terá geada, principalmente na Metade Oeste, onde o tempo estará mais aberto. Não se descarta neve nas áreas altas do Estado no início do dia.

O sol aparece com nuvens na maior parte do Estado, mas a Metade Leste ainda deve ter períodos de nublado a encoberto, sobretudo no começo desta quarta-feira. O frio ainda predomina, mas será menos intenso que esta terça-feira. O vento também diminui bastante e passa a ser calmo a fraco com o distanciamento da tempestade subtropical Raoni da costa.

Em Porto Alegre, a quarta-feira será de sol e nuvens. As temperaturas ficam entre 7°C e 14°.

Mínimas e Máximas

São José dos Ausentes -1°C | 9°C

Santa Rosa -1°C | 16°C

Vacaria 0°C | 11°C

Erechim 1°C | 12°C

Caxias do Sul 3°C | 11°C

Santiago 4°C | 13°C

Alegrete 5°C | 15°C

Pelotas 7°C | 16°C