Frio dá trégua e tarde deve ser agradável no RS nesta quinta-feira

O sol aparece entre nuvens no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, com trégua do frio. Apesar da maior nebulosidade, concentrada no centro e Sul do Estado, deve haver tempo bom.

De acordo com a MetSul Meteorologia, não está descartada instabeilidade na região de Torres. A tarde deve ser de temperatura agradável, com maior aquecimento no Oeste e Noroeste.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital é de 12°C, e a máxima fica na casa dos 22°C.

Mínimas e máximas no RS

Capão da Canoa 13°C / 20°C

Alegrete 11°C / 23°C

Bagé 11°C / 22°C

Santa Maria 12°C / 22°C

Passo Fundo 8°C / 22°C