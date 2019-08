Frio diminui e sexta-feira terá temperaturas amenas no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul terá uma diminuição do frio em comparação aos últimos dias. Assim, a sexta-feira será de temperaturas amenas em quase todo o Estado. O sol aparece, mas períodos de nebulosidade não estão descartados. Há chance de chuva fraca no Norte e Nordeste, especialmente na primeira parte do dia.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o frio será menos intenso e, com isso, a chance de geada diminui. A sequência de dias com mínimas negativas na fronteira deve ser quebrada. Assim, a tarde deve ser agradável em quase todos os municípios.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima será de 9°C, enquanto a máxima deve chegar aos 18°C.

Mínimas e máximas no RS

Erechim 8°C / 17°C

Santa Rosa 7°C / 22°C

Cruz Alta 8°C / 19°C

Bagé 4°C / 18°C

Santa Maria 7°C / 19°C

Alegrete 5°C / 20°C