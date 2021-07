Frio extremo no Sul do Brasil derruba temperaturas e pinta paisagens de branco

publicidade

O frio extremo que atinge o Sul do Brasil trouxe mínimas negativas para grande parte do Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul Meteorologia, mais de 50 municípios com estações meteorológicas no estado registraram marcas abaixo de zero. O menor índice foi reportado em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, onde os termômetros indicaram - 6,0ºC.

De acordo com a MetSul, as temperaturas abaixo de zero foram registradas em todas as áreas do estado, exceto a Região Metropolitana de Porto Alegre e o Litoral Norte. Soledade, no Alto da Serra do Botucaraí, por exemplo, marcou -5,0ºC, São José do Ouro, no Nordeste, -4,7°C, Getúlio Vargas, no Alto Uruguai, -4,6ºC, e Pedras Altas, no Sul do estado, -4,2ºC.

Já a formação de geada, esta sim atingiu praticamente todo o Rio Grande do Sul no amanhecer desta terça-feira. O fenômeno também pintou de branco as paisagens de municípios catarinenses e paranaenses. Em ambos os estados, segundo levantamento da MetSul, algumas localidades reportaram temperaturas mais baixas do que em cidades da região da Patagônia e em algumas bases na Antártida em pleno inverno.

Veja Também

A mínima na estação do Inmet em General Carneiro, no Sul do Paraná, chegou a -7,9ºC. A cidade catarinense de Urupema chegou a registrar frio ainda mais intenso, com mínima de -8,2ºC.

A previsão da MetSul é de que a madrugada desta quarta-feira seja novamente muito fria no Rio Grande do Sul. Dependendo da localidade, as mínimas devem ser mais altas ou menores do que as registradas no dia de hoje.

Veja mais fotos da geada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina: