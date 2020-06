Frio permanece no Rio Grande do Sul neste sábado

publicidade

O Rio Grande do Sul terá mais uma jornada de muito frio neste sábado. Em algumas cidades e regiões, como nos Aparados da Serra, as mínimas podem ficar abaixo de zero. Ausentes e Vacaria devem registrar -1°C.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o sol aparece entre nuvens na maior parte do dia. Há chance de chuva e garoa em alguns pontos. O dia começa com muito frio, mas as mínimas devem ser mais altas. Por conta disso, não deve haver geada.

Na próxima semana, o frio deve ser ainda mais intenso. Uma potente massa de ar polar, que inclusive levou neve a várias regiões da Argentina, deve fazer com que as temperaturas despenquem, com uma semana de frio intenso no começo de julho.

Nesta sexta-feira, Porto Alegre deverá ter sol entre nuvens. A mínima na Capital deve ser de 6°C, e a máxima não ultrapassa os 16°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 7°C / 15°C

Vacaria -1°C / 9°C

Santa Rosa 1°C / 17°C

Santa Cruz 6°C / 17°C

Santa Maria 3°C / 15°C

Bagé 3°C / 13°C