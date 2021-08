Frio retorna com ingresso de massa de ar polar no RS nesta terça

publicidade

O Rio Grande do Sul terá o retorno do frio a partir desta terça-feira. Uma massa de ar polar ingressa no território e traz muita nebulosidade no começo do dia.

De acordo com a MetSul Meteorologia, pode haver chuva em pontos isolados, mas já no fim do dia o tempo estará seco e firme na maior parte do Estado. A partir do fim do dia, o frio se intensiica, e a sensação térmica cai.

Em Porto Alegre, sol aparece, e pode haver chuva. A mínima na Capital é de 11°C, e a máxima fica na casa dos 18°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 12°C / 18°C

Vacaria 9°C / 15°C

Santa Maria 11°C / 17°C

Bagé 7°C / 15°C

Erechim 12°C / 17°C