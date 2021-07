Frio segue e amanhececer de sexta-feira será de muita geada no RS

publicidade

O Sul do Brasil segue sob influência de uma massa de ar polar nesta sexta, e a madrugada deve ser muito gelada. As mínimas podem chegar a -9°C nos Aparados da Serra. Mesmo com o frio, não deve haver registro de neve.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a geada deve ser generalizada, com amanhecer abaixo de zero em boa parte do Estado. O fenômeno pode ocorrer, inclusive, no Litoral e em bairros centrais da Capital. O dia será ensolarado e a tarde menos gelada na comparação com a quinta.

Em Porto Alegre, o sol predomina. Na Capital, a mínima será de 1°C, e a máxima fica na casa dos 14°C.

Mínimas e máximas no RS

São José dos Ausentes -8°C / 11°C

Vacaria -6°C / 12°C

Santa Rosa -4°C / 17°C

Passo Fundo -3°C / 15°C

Pelotas -1°C / 15°C

Uruguaiana 0°C / 16°C