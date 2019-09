Funcionários dos Correios iniciam greve no Rio Grande do Sul

publicidade

Funcionários dos Correios iniciaram greve por reposição salarial em todo o Brasil a partir da noite dessa terça-feira. Os trabalhadores da estatal protestam contra a retirada da direção dos Correios das rodadas de negociação na Justiça do Trabalho e pelo indicativo do governo federal para a possibilidade de privatização da empresa. A greve foi decretada por tempo indeterminado.

No Rio Grande do Sul, segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, a adesão é de 80% no setor de distribuição e entregas. Já nos atendimentos realizados nas agências ainda não há um balanço, conforme o secretário geral da entidade, Alexandre dos Santos Nunes. "Estamos em greve porque a direção simplesmente se retirou da negociação, algo inédito. Somos uma das estatais com mais baixos salários e o maior trabalho braçal. Não negociar com os trabalhadores vai ao encontro do que o governo pretende, que é a privatização. Achamos que isso não é justo", sustenta.

A Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect) diz que "a direção dos Correios e o governo querem reduzir radicalmente salários e benefícios para diminuir custos e privatizar os Correios". A oferta de reposição salarial foi de 0,8%, bem abaixo da inflação de 3,79% do período, redução em vale-alimentação e adicional noturno, além de aumento do percentual de compatilhamento no plano de saúde

Em Porto Alegre, um ato será realizado no final da manhã desta quarta-feira junto à sede central da empresa, no Centro Histórico. A assessoria de imprensa dos Correios informou que ainda não tem um balanço do impacto nas entregas e atendimentos em agências.