Fundação propõe instalação de estátua de João Goulart em Porto Alegre

O prefeito Nelson Marchezan Jr. recebeu, na tarde desta quinta-feira, representantes da Fundação Caminho da Soberania, em Porto Alegre. Representantes da entidade, como o ex-deputado federal Vieira da Cunha, apresentaram a proposta de instalar, na Rótula João Goulart, localizada no acesso da avenida Loureiro da Silva à orla do Guaíba, uma estátua do ex-presidente da República, que batiza o logradouro público.

O neto de Jango, Christopher Goulart, participou do encontro. A sugestão vai ser analisada pela Comissão Técnica Permanente de Avaliação de Projetos de Obras de Arte, Monumentos e Marcos Comemorativos (Comarp), da Secretaria Municipal da Cultura (SMC).

A obra, esculpida pelo artista Otto Dumovich, é confeccionada em bronze e mede dois metros de altura. Gaúcho nascido em São Borja, João Goulart presidiu o Brasil entre 1961 e 1964, até ser ser deposto pelo golpe militar. Jango faleceu em 1976, na cidade argentina de Mercedes, vítima de um suposto ataque cardíaco. A versão oficial para o óbito é até hoje contestada pela família, que suspeita de envenenamento, a mando do então presidente Ernesto Geisel.