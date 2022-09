Governador afirma que RS está preparado para as eleições

publicidade

O governador Ranolfo Vieira Júnior afirmou nesta segunda-feira que o Rio Grande do Sul está preparado para garantir a segurança das eleições e impedir atos antidemocráticos. Em visita ao Piquete Querência do Peão, do Grupo Record, no Parque Harmonia, ele destacou que o Estado já conta com um Gabinete de Crise para monitorar a situação durante o período eleitoral. O governador ressaltou que a presença de candidatos à Presidência da República no Rio Grande do Sul já contou com a mobilização das forças policiais.

“Estamos com toda a nossa área de segurança pública atenta a essas questões, não podemos de maneira nenhuma permitir que aconteça qualquer ato antidemocrático. A eleição é o símbolo maior da democracia no nosso país e assim tem que ser no nosso estado”, garantiu. “O RS não tem tradição, não tem na sua história, nenhum evento de violência que tenha marcado no período eleitoral”, completou. Vestido a caráter para a Semana Farroupilha, com bombacha, bota e lenço no pescoço, o governador reforçou a importância da retomada do evento após dois anos suspensos por conta da pandemia.

Recebido pelo presidente do Grupo Record RS, Carlos Alves, o diretor-presidente do Correio do Povo Sidney Costa, e o diretor da Rádio Guaíba, Jefferson Torres, o governador afirmou que as comemorações da Semana Farroupilha mobilizam todo Estado. “É algo especial para todos nós. É um momento alto para a sociedade gaúcha, quando nós cultuamos a nossa história, a nossa tradição. Por isso, depois de dois anos de uma série de restrições, nós não tínhamos dúvida de que essa Semana Farroupilha de 2022 seria também essa sensação um pouco diferente, pós-pandemia. E é o que a gente tem assistido em todos os acampamentos farroupilhas”, afirmou.

Conforme Ranolfo, a retomada dos eventos presenciais reaquece a economia. “A gente observa as vendas crescerem, os negócios crescerem, a oferta de empregos nesses eventos também crescer. Além de cultuar este momento importante para todos nós, também tem esse aspecto econômico financeiro para todo o Estado que é importante”, afirmou, destacando ainda os números da Expointer, que movimentou R$ 7,14 bilhões em negócios. “Tínhamos uma expectativa de que passassem 600 mil pessoas pela Expointer e superamos e muito esse número, foram mais de 780 mil pessoas que visitaram o parque de exposições Assis Brasil, em Esteio”, frisou.

No que diz respeito às ações de combate à criminalidade, Ranolfo afirmou que as forças de segurança estão mobilizadas no Estado após uma série de confrontos entre facções. “Tivemos algo que saiu da curva no final do mês de agosto e até um pouquinho no início desse mês de setembro. Fizemos ações muito fortes das nossas polícias, com a Polícia Civil fazendo investigações importantes, retirando de circulação criminosos que lideram organizações criminosas, e a Brigada Militar reforçando toda a sua atuação na Capital. Na semana passada, fizemos a remoção de 14 lideranças de organizações criminosas para o sistema penitenciário federal”, afirmou.