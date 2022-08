Governador do RS garante apoio à família de Gabriel

publicidade

O governador Ranolfo Vieira Júnior contou que fez contato por telefone com Anderson da Silva Cavalheiro, pai de Gabriel Marques Cavalheiro, e com a irmã Bianca Marques, para prestar solidariedade irrestrita em razão do fato ocorrido e colocou-se à disposição da família. “A forma de acessar o Estado é direto pelo contato do governador”, afirmou. O jovem de 18 anos teve o corpo encontrado em um açude na região do Lava Pés, em São Gabriel, no dia 19, quase uma semana depois de passar por uma abordagem policial no município, no dia 12. Além disso, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann foi incluída na situação, como ponto focal de apoio psicológico à família do Gabriel. "Ela deve entrar em contato com eles ", disse.

O chefe do executivo estadual também participou de uma reunião com autoridades da segurança pública na tarde de segunda -feira para solicitar o máximo de empenho para obter o esclarecimento completo e integral de todos os fatos desse episódio. “Saí da reunião com a expectativa de que vão fazer, e estão fazendo desde o primeiro momento, tudo para que cheguemos à conclusão final dessas investigações no mais curto período de tempo possível”, salientou.Além do chefe do Piratini, estiveram presentes o secretário da Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa; o chefe da Polícia Civil, delegado Fábio Motta Lopes, o comandante-geral da BM, coronel Claudio dos Santos Feoli, o corregedor da BM, coronel Vladimir Luís da Silva, e da diretora-geral do Instituto-Geral de Perícias (IGP-RS), Heloisa Kuser.

Participaram da reunião com o governador Ranolfo Vieira Júnior:

- Secretário da Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa;

- Secretário adjunto da Segurança Pública, delegado Heraldo Chaves Guerreiro;

- Comandante-geral da BM, coronel Claudio dos Santos Feoli;

- Chefe da Polícia Civil, delegado Fábio Motta Lopes;

- Diretora-geral do IGP, Heloisa Kuser;

- Secretária de Comunicação, Zete Padilha;

- Chefe de gabinete do governador, Flávia Frey

- Júlio César de Melo, subprocurador-geral de Justiça para assuntos institucionais do Ministério Público

- Coronel Vladimir Luís da Silva, corregedor da BM

- Lisiane Villagrande Veríssimo da Fonseca, promotora de Justiça de São Gabriel