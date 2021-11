Governo do DF anuncia cancelamento do réveillon em Brasília

publicidade

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou que as festas na virada de 2021 para 2022, na Esplanada dos Ministério e em mais cinco regiões administativas, estão canceladas devido aos riscos oferecidos pela Ômicron, nova variante da Covid-19.

"Diante das recentes notícias sobre o avanço da nova variante do vírus da Covid-19, decidi cancelar as festas programadas para o réveillon deste ano. Nós avançamos muito no enfrentamento da doença e não podemos arriscar um retrocesso neste combate", publicou no Twitter.

Veja Também

Na semana passada, Ibaneis havia declarado que a capital deveria ter de volta o tradicional Réveillon na Esplanada dos Ministérios. No último ano, as festividades foram canceladas também devido à pandemia de Covid-19.

Ibaneis afirmou que o secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, trabalhava na organização do evento e que a expectativa era que a comemoração do Ano-Novo fosse expandida para outras regiões do DF. A pasta também atuava na seleção das atrações para a festa.

Nesta segunda-feira, Bartolomeu Rodrigues afirmou ao R7 que o governo considerava a possibilidade e que ainda nesta semana definiria sobre a realização do Réveillon no DF diante da identificação da nova cepa. "Estamos avaliando. Nesta semana vamos definir", declarou.

O Carnaval de 2022 em Brasília ainda está em análise. De acordo com o Ibaneis, a realização da festa depende da ampliação da cobertura vacinal. Até esta segunda, 76,07% da população com idade a partir de 12 anos estava com o esquema vacinal completo.

Nova cepa

Até esta terça o Brasil não confirmava nenhum caso de infecção pela variante. Em São Paulo, um brasileiro testou positivo para a Covid-19 na última quinta (25), depois de chegar em um voo oriundo da África do Sul. Ainda não se sabe se ele foi infectado pela nova cepa. O paciente é vacinado contra o coronavírus e está em isolamento, segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A Organização Mundial da Saúde (OMS), que já havia classificado a Ômicron como variante de preocupação em razão das dezenas de mutações genéticas, emitiu alerta nesta segunda-feira de que a cepa representa um risco global muito alto de nova onda de surtos. Isso porque a variante teria grande capacidade de escapar à proteção conferida pelas vacinas dadas as vantagens genéticas obtidas por ela, elevando risco de transmissão.