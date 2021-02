Governo do Rio Grande do Sul envia novas doses de vacina aos municípios gaúchos

publicidade

A Secretaria da Saúde (SES) realizou nesta segunda a distribuição das 224,2 mil doses da vacina 19 Coronavc ainda estavam em estoque na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, às Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs). Destas doses, 170,8 mil são referentes à segunda aplicação dos grupos prioritários da primeira fase da campanha de vacinação. Os 53,4 mil frascos restantes são das vacinas recebidas pelo Instituto Butantan no último dia 25, e serão utilizadas para ajustes das estimativas da população nos grupos de risco.

Caminhões e vans das coordenarias regionais de saúde buscaram os lotes na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi), na avenida Ipiranga, na zona Leste de Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira. O órgão é vinculado à Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Um efetivo da Brigada Militar realizou a segurança no local. A logística de distribuição na Ceadi foi a mesma utilizada nas outras duas ocasiões, com apoio aéreo e terrestre. O Rio Grande do Sul recebeu, até agora, um total de 511,2 mil doses de vacinas contra o coronavírus.

Os critérios para a aplicação dos imunizantes foram discutidos entre a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, durante reunião virtual, com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems). A segunda remessa de Coronavac foi destinada exclusivamente aos trabalhadores da saúde. No entanto, a SES optou por utilizar parte das doses para fazer algumas correções.

As doses restantes foram encaminhadas aos profissionais que ainda não haviam sido imunizados. A Secretaria Estadual da Saúde informou que as coordenadorias regionais de saúde ficaram responsáveis pela separação das doses que foram enviadas para os municípios.

O Ministério da Saúde informou que está trabalhando em todas as frentes para que haja o cumprimento do Plano Nacional de Vacinação Contra a Covid- 19. Mesmo com a autonomia de estados e municípios na distribuição e aplicação das vacinas, a pasta, em uma gestão tripartite, alertou para a necessidade de se seguirem as orientações coordenadas pelo Ministério da Saúde, que prevê ciclos de vacinação de acordo com os grupos prioritários definidos em estudos populacionais com a comunidade científica.

Na manhã desta segunda-feira, a Brigada Militar prestou apoio ao governo do Estado para a distribuição de vacinas contra a coronavírus para as cidades do Rio Grande do Sul. O carregamento das vacinas ocorreu no hangar do Batalhão de Aviação da Brigada Militar (BavBM) e teve como destino, no período da manhã, as cidades de Bagé, Santa Maria e Caxias do Sul, na Serra gaúcha.

O avião King Air partiu às 10h com destino a Bagé. Logo em seguida, ele seguiu para a cidade de Santa Maria. A aeronave retornou para Porto Alegre às 11h50min, e depois seguiu para Caxias do Sul, na Serra gaúcha. Participaram da operação o Centro Estadual de Vigilância Sanitária (CEVS) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Além do auxílio do Batalhão de Aviação, um efetivo da Brigada Militar realizou o apoio via terrestre para que as vacinas chegassem em seus locais com segurança conforme planejamento em conjunto entre as secretarias estaduais da Segurança Pública e da Saúde.

