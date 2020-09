Governo do Rio Grande do Sul não recebe recursos na 21ª rodada do Distanciamento Controlado

publicidade

Desde que foi criada, há pouco mais de três meses, pela primeira vez o governo do Rio Grande do Sul não recebeu nenhum pedido de reconsideração ao mapa preliminar até este domingo. A novidade se dá justamente porque todas as regiões foram classificadas com bandeira laranja, que representa risco epidemiológico médio, na 21ª rodada, divulgada na última sexta-feira.

Das 21 regiões Covid, apenas Uruguaiana, Bagé e Guaíba ainda não aderiram ao sistema de cogestão do Distanciamento Controlado. As outras 18 já adotam medidas alternativas às bandeiras definidas pelo Estado.

As regiões em laranja podem adotar protocolos de bandeira amarela (risco baixo), basta que enviem planos próprios adaptados à Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios (Saam). Até o momento, apenas Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Novo Hamburgo têm aprovados protocolos de vermelho para laranja e também de laranja para amarelo. Para que as demais possam adotar protocolos menos restritivos, devem enviar documentos ao governo.

Sem pedidos de reconsideração, o Gabinete de Crise deve, na segunda-feira, apenas confirmar a classificação preliminar no mapa definitivo. A vigência das bandeiras da 21ª rodada começa à 0h de terça-feira (29/9) e se encerra às 23h59min do dia 5 de outubro.