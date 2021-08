Governo do RS admite surto de "vírus de alta capacidade de transmissibilidade"

publicidade

Com aumento de pacientes e funcionários infectados pelo coronavírus nos Hospitais Nossa Senhora da Conceição e Vila Nova, o governo do Estado já considera que o surto de Covid-19 registrado nessas instituições seja devido a um vírus com “alta capacidade de transmissibilidade”. Desde a semana passada, as visitas estão suspensas nesses hospitais.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informa que acompanha a investigação e as ações relacionadas aos casos. Em nota, a SES destaca que “considerando as medidas propostas para evitar maior disseminação do vírus, as precauções e os cenários avaliados, o manejo e a precaução são realizados admitindo que o surto esteja acontecendo devido a um vírus com alta capacidade de transmissibilidade - diferente dos outros surtos que foram acompanhados”.

Conforme a SES, a área técnica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) ainda está trabalhando em um comunicado sobre o assunto. E destaca que a Vigilância de Porto Alegre e o Hospital Conceição têm repassado as informações sobre a situação e as ações realizadas ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS).

Hospitais suspendem visitas por tempo indeterminado

Após confirmar surto de Covid-19, na última sexta-feira, o Hospital Vila Nova, na zona Sul de Porto Alegre, informa que mais quatro funcionários apresentaram diagnóstico positivo para o novo coronavírus, elevando o número total de infectados para 47 - dos quais 29 pacientes e 18 funcionários. De acordo com a infectologista Nicole Reis, que atua no Controle de Infecções do Vila Nova, a transmissibilidade do vírus reforça a suspeita de que seja uma nova cepa. "Suspeitamos que pode ser a variante Delta, pela grande disseminação", destaca.

Os exames foram encaminhados para o Laboratório de Análises Clínicas da Feevale, que vai apurar se os novos infectados estão relacionados à variante. "Nenhum trabalhador evolui para estado grave, mas tivemos pacientes que evoluíram para internação em UTI, principalmente os que têm comorbidades. Alguns já estavam em estado grave antes da infecção por Covid-19, mas estamos verificando se a piora está relacionada à Covid-19", assinala, acrescentando que os trabalhadores estão vacinados com ao menos uma dose do imunizante.

Em função desse cenário, o Vila Nova suspendeu as visitas e reforçou as orientações sobre o uso de EPIs, além de suspender internações em algumas áreas.

Nossa Senhora da Conceição confirma terceira morte por Covid-19

Ao confirmar a terceira morte por Covid-19 devido ao surto identificado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) suspendeu as visitas até o final do ano com objetivo de conter a disseminação da doença. Diretor-técnico do GHC, Francisco Paz, a decisão pode até ser revista, mas dependerá do cenário de Porto Alegre em relação à Covid-19. "Por enquanto a decisão é esta. Se a coisa melhorar, e aí teríamos que ter uma absoluta tranquilidade em relação a casos, aí podemos rever", justificou. Conforme Paz, as vítimas fatais do surto de Covid-19 apresentavam comorbidades.

Apesar desse cenário, Paz afirma que a situação está sob controle. "Precisamos finalizar o rastreamento de todas as enfermarias. A impressão que nós temos é de que o surto irá se extinguir nos próximos dias", projeta. Nesta terça-feira, o hospital confirmou mais cinco casos positivos para a Covid-19, chegando a 59 contaminados com o coronavírus - 15 profissionais e 44 pacientes. Do total, cinco seguem internados em leitos de UTIs e um em leito clínico.

De acordo com Paz, as características de grande transmissibilidade sugerem a presença da variante Delta. "Algumas alterações genômicas verificadas no Lacen mostraram características da Delta. Agora, todas as amostras foram para o Rio de Janeiro para avaliação. Essa descoberta, se confirmada, terá mais um interesse epidemiológico do que clínico", acrescentou. O Conceição ainda avalia a realização de cirurgias eletivas nesta sexta. "Nossos pacientes oncológicos serão atendidos, assim como aqueles que precisam de intervenções médicas, mas estamos diminuindo o quantitativo", afirma.

Hospitais reforçam orientações sobre uso de EPIs

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) informa que até o momento não há suspeita de surto de Covid-19 nas dependências da instituição. Em nota, a assessoria do HCPA garante que vem reforçando a comunicação sobre proteção individual e coletiva na instituição e fora dela, 'que são bem rígidos'. E destaca que desde o início da pandemia, o HCPA mantém diariamente reunião do grupo da Covid-19 para avaliar o cenário da doença.

Com ocupação estável de leitos clínicos e de UTIs, o Moinhos de Vento destaca que o atendimento na emergência não tem restrições. Conforme a assessoria do hospital, também não há registro de surto de Covid-19. A instituição reforçou as orientações às equipes sobre o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a necessidade de seguir os protocolos de segurança.

Entre outras coisas, as medidas envolvem limite de pessoas nos elevadores, limite de colaboradores para uso de áreas como restaurante e fluxos individualizados para atendimento de pessoas com sintomas gripais. Na Santa Casa, mesmo com cenário estável de internações, a direção do hospital decidiu suspender desde segunda-feira as visitas como forma de prevenção à disseminação do vírus. Cirurgias, consultas e procedimentos eletivos estão sendo realizados sem restrições.

