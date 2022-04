Governo do RS anuncia aporte de R$ 120 milhões para a Saúde

publicidade

Em seu último ato oficial como governador, Eduardo Leite anunciou, ontem, junto com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, novos recursos para o programa Avançar na Saúde, dando início a terceira fase de investimentos na área.

Nesta etapa, que será completada durante o ano de 2022, mais R$ 120 milhões serão investidos na Rede Bem Cuidar (R$ 20 milhões), beneficiando 76 municípios, e na rede hospitalar (R$ 100 milhões), visando melhorias e obras em 28 hospitais.

Durante as duas primeiras etapas, foram investidos R$ 349,1 milhões, distribuídos entre a Rede Bem Cuidar RS (R$ 44,2 milhões), Farmácia Cuidar + (R$ 21 milhões), infraestrutura da Secretaria Estadual de Saúde (R$ 19,8 milhões) e rede hospitalar (R$ 244,1 milhões). No total, mais de 445 municípios gaúchos foram contemplados com algum investimento.

“Temos que pensar a saúde desde a prevenção. A unidade básica de saúde tem um papel para além de tratar as doenças, tem que ser efetivamente promotora da saúde. Então, a Rede Bem Cuidar é um conceito de atendimento onde acoplamos novos serviços que ajudam a estimular hábitos mais saudáveis”, destacou Leite.

O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, contará com um aporte de R$ 3,65 milhões para construção de um novo hospital, se disse honrado com o investimento. “Vai fazer uma grande diferença no atendimento de toda a nossa região. O Estado está fazendo a diferença na Saúde de todos os municípios do RS”, declarou Siqueira.