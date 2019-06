Governo do RS anuncia investimento de mais de R$ 300 milhões nas estradas gaúchas

publicidade

O governador do Estado, Eduardo Leite, anunciou nesta segunda-feira o lançamento de um pacote de investimento em estradas, com recursos disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No total, serão R$ 301,4 milhões aplicados em 2019 para qualificar o sistema rodoviário estadual.

A verba inclui recuperação e conservação de rodovias estaduais, pontes, acessos municipais, sinalização, melhorias em vias urbanas por meio de convênios municipais, fiscalização de obras, além de equipamentos e veículos para o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Após análise feita por técnicos do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), foi decidido por priorizar trechos em piores condições, além da continuidade de obras mais próximas da conclusão.

Em sua fala, Leite citou as dificuldades fiscais que comprimem o orçamento do Estado, e disse que condições das estradas estão entre as prioridades do governo. "Vamos priorizar essa área tão sensível e ao mesmo tempo tão importante para o desenvolvimento do nosso Estado", declarou.

Mais da metade dos investimentos, cerca de R$ 170 milhões, será em parte liberado pelo Tesouro do Estado (R$ 136 milhões). A outra, via Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, a Cide (R$ 34,4 milhões), será distribuída entre as 17 superintendências regionais do Daer.

ERS 118

Os R$ 131 milhões restantes serão destinados ao projeto de duplicação da ERS 118. A obra, com um trecho de 21,5 quilômetros, inicia no entroncamento da 118 com a BR 116, em Sapucaia do Sul, e se estende até o entroncamento com a BR 290, a Freeway, em Gravataí.

Até agora, já foram investidos mais de R$ 200 milhões nas obras de duplicação da rodovia. A estrada é considerada fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado e para a mobilidade urbana de Porto Alegre.