Governo do RS confirma chegada de 224,3 mil doses da vacina Astrazeneca

publicidade

O governo do Rio Grande do Sul confirmou, na manhã deste sábado, a chegada de 224.300 doses de vacina da Astrazeneca. O primeiro lote, com 137.500 doses, chegou em um voo no fim da noite dessa sexta-feira, e o segundo, com 86.800, desembarcou na manhã de hoje no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

Ainda ontem, o Estado já havia recebido 166.330 novas doses da vacina contra Covid-19, sendo 162.630 doses da Pfizer e 3.700 da Janssen. Ao todo, o Rio Grande do Sul recebeu entre a sexta-feira e o sábado 390.630 doses de imunizantes.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), as vacinas devem ser distribuídas na próxima segunda-feira. Desta vez, todo o transporte das cargas será realizado por via terrestre. Cada coordenadoria deverá enviar um veículo para retirada das doses na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) a partir da 13h30 no dia.

Nessa sexta, a SES e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/RS) definiram, em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), o destino das doses. Os imunizantes destinados para a D1 serão distribuídos de forma igualitária aos municípios para a ampliar a campanha de vacinação por faixa etária.

De acordo com a SES, os frascos de Astrazeneca, Pfizer e Janssen ficarão reservadas na Ceadi para posterior distribuição, podendo ser usado em possíveis ajustes no andamento da imunização.