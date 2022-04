Governo do RS lança o programa Avançar no Trabalho, Emprego e Renda

publicidade

O governo do RS lançou, nesta sexta-feira, o programa Avançar no Trabalho, Emprego e Renda, com investimento de R$ 24,4 milhões em recursos do Estado para ações de formação e qualificação profissional, fomento ao empreendedorismo e empregabilidade. O anúncio ocorreu no Palácio Piratini e foi conduzido pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, em seu primeiro ato de governo depois da posse nesta quinta.

Para as políticas de formação e qualificação profissional serão destinados R$ 8 milhões, sendo R$ 2 milhões para ações de empregabilidade no comércio e serviços de inovação e R$ 6 milhões para os núcleos de inovação para o trabalho, que vão beneficiar cerca de 3 mil estudantes e trabalhadores por ano.

Para as ações de gestão de negócios, serão investidos R$ 15,1 milhões para incentivar modelos de gestão sustentável que gerem renda e emprego. Serão R$ 15 milhões para qualificação da gestão e assessoramento de micro e pequenas empresas e R$ 100 mil para inovação e inteligência.

Na área de empregabilidade, serão investidos R$ 1,3 milhão no Serviço de Atendimento ao Trabalho Autônomo e R$ 40 mil para o desenvolvimento do Portal do Artesanato Gaúcho.

Ranolfo destacou as políticas de acesso ao trabalho como essenciais para a promoção da dignidade e para o crescimento do Estado neste momento de retomada. “É um anúncio fundamental para o desenvolvimento do Estado, oferecendo qualificação para as pessoas que estão em busca de colocação no mercado de trabalho e apoio aos pequenos empreendedores que precisam dar sustentabilidade aos seus negócios para gerar empregos. Com esse anúncio, já chegamos aos R$ 6,3 bilhões em investimentos destinados para todas as áreas no programa Avançar”, disse o governador. O ex-secretário de Trabalho, Emprego e Renda Ronaldo Nogueira também participou do lançamento.